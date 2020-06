Échange de tirs à Wayaux: un policier et le tireur blessés

Un échange de tirs entre un policier et une personne a eu lieu à la suite d’un différend familial à Wayaux. Les deux personnes sont blessées.

Le petit village de Wayaux (Les Bons Villers) est sous le choc. Alors que le coin est réputé pour sa tranquillité, plusieurs équipes de la police locale ainsi que des renforts de la zone de Charleroi sont intervenus ce dimanche, en fin de matinée, à la rue de la Vallée. Selon les premières informations recueillies sur place, un échange de tirs entre un policier et un homme s’est produit.

La police aurait été requise sur les lieux pour un différend familial entre le suspect et sa femme. La dispute, qui aurait éclaté au niveau du cimetière du village, aurait dégénéré dans le cul-de-sac de la rue de la Vallée lorsque la police est intervenue. Selon les voisins, le tireur aurait «pété les plombs» avant de se saisir d’une arme. Un échange de tirs avec la police a eu lieu.

Un policier aurait été blessé à l’épaule à la suite de la scène. Le suspect, lui, serait gravement touché au ventre. La rue de la Vallée a été fermée à la circulation. La police est toujours présente sur les lieux. Vincent Fiasse, procureur du Roi, doit se rendre sur les lieux avant de communiquer sur les faits.

Un quartier paisiblement calme

Plusieurs voisins ont été étonnés de voir autant de mouvement dans un village réputé pour son calme. «En deux ans qu’on habite ici, c’est la première fois qu’on voit la police intervenir», indique un couple. «C’est la campagne ici, on est isolé de tout. On n’a rien entendu, mais notre curiosité a pris le dessus quand on a vu débarquer plusieurs voitures de police.»

Sandro, lui, n’a pas été témoin des faits, mais connaît de vue le suspect. «J’ai déjà eu une discussion avec lui. Je ne l’ai jamais vu être violent avec qui que ce soit, mais il y a des bruits dans le village qui confirment que ce n’est pas la première fois qu’il se montre violent avec sa femme.»