Derniers rayons de soleil avant le retour des orages pendant la semaine

Ce dimanche après-midi, de nombreux nuages élevés surmonteront nos régions et des nuages cumuliformes continueront de se développer, indique l’Institut royal météorologique (IRM).

Ces nuages pourront s’accompagner d’une averse, notamment à la frontière néerlandaise et dans tout l’est du pays. Les maxima seront compris entre 19°C à la mer et en Hautes Fagnes et 25°C dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré.

Dans la soirée, le ciel sera encore partiellement nuageux sur un grand nombre de régions avant que les éclaircies ne s’imposent durant la nuit. Le temps deviendra alors sec. Les minima seront compris entre 10°C en Ardenne et 15°C en Campine, sous un vent faible.

Lundi, la journée débutera avec du soleil et quelques voiles d’altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et quelques averses éclateront par endroits, éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre. Les maxima seront de 19°C à la mer et, localement, 25°C dans la partie centrale du pays, sous un vent faible à modéré. Au littoral, une brise de mer de nord-ouest se lèvera en cours de journée.

Mardi matin, de larges éclaircies seront encore présentes. Dès la mi-journée, des nuages se développeront avec un risque répandu d’averses orageuses et, localement, d’intenses précipitations. Les maxima atteindront des valeurs entre 17 et 18°C à la mer et en Haute Ardenne, et 22 ou 23°C dans le centre. Le vent sera généralement faible.

Mercredi aussi, le temps sera variable avec, surtout l’après-midi, des averses orageuses répandues qui pourront de nouveau être assez intenses. Les maxima évolueront autour de 17°C en Ardenne, 19°C à la mer et 21 à 23°C ailleurs. Le vent restera faible.

Jeudi, il fera nuageux, avec le développement de quelques averses intenses mais localisées. En fin d’après-midi, elles pourront s’accompagner d’orages. Maxima de 17°C, sur le relief, à 21°C, dans le centre, sous un vent faible à modéré.

Vendredi, le temps restera changeant et nuageux avec le risque d’averses orageuses. Maxima de 17 à 21°C.