Un DJ-show diffusé sur le net ce dimanche soir depuis Mini-Europe au profit de la culture

Un spectacle visuel et musical réussissant autour du DJ et producteur belge Milo Savic plusieurs artistes tels que des chanteuses et des musiciens, sera diffusé gratuitement ce dimanche soir à 21h00 sur le réseau social Facebook au profit du secteur culturel, impacté par la crise du nouveau coronavirus.

Intitulé «Milo Savic & Friends, a tribute to Europe», ce show associant sons, jeux de lumières et effets pyrotechniques a pour cadre le parc Mini-Europe, à Bruxelles, qui a rouvert ses portes au public le 18 mai dernier.

+ Le show sera diffusé sur Facebook, à cette adresse

Enregistré il y a quelques jours devant les monuments miniatures en respectant les mesures en matière d’hygiène et de distanciation sociale, le spectacle sera diffusé ce dimanche soir pour la première fois sur les pages Facebook de Mini-Europe, de Visit Brussels ou encore de l’Atomium.

Le concert, d’une durée d’une heure, rend hommage aux pays européens les plus lourdement touchés par la pandémie et est accompagné d’un appel aux dons au profit de la Fondation Roi Baudouin, afin de soutenir les projets qui ont trait à la musique et à la culture. Le public est invité à contribuer à cette collecte via le site de la Fondation.

«Vu que nos secteurs, aussi bien l’événementiel que l’artistique, étaient complètement à l’arrêt et le sont encore d’ailleurs aujourd’hui, l’idée m’est venue de créer un show unique qui rendrait hommage aux différents pays européens qui ont été les plus impactés par le Covid-19», explique Milo Savic en prélude à la diffusion du spectacle.

«L’idée, c’était de rassembler une pléiade d’artistes (DJ, violoniste, saxophoniste, MC, chanteurs, cracheur de feu et jongleur; NDLR) pour un show unique dans un endroit exceptionnel qui est Mini-Europe, avec l’Atomium en toile de fond, pour faire le concert DJ-performeurs le plus dingue possible», conclut-il.