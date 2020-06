VIDÉO | Un drone filme la plus grande colonie de tortues de mer vertes en Australie

En Australie, des scientifiques du gouvernement du Queensland ont découvert la plus grande colonie de tortues de mer vertes grâce à des clichés impressionnants capturés au drone.

Chaque année, la période de ponte des tortues de mer vertes donne lieu à un spectacle magique: leur périple en masse vers les plages pour se mettre à l’abri.

Sur les réseaux sociaux, les scientifiques de l’organisation Great Barrier Reef Foundation ont diffusé cette semaine des images capturées au drone en décembre 2019. Après des mois de recherche et d’analyse, l’équipe est aujourd’hui parvenue à développer une méthode pour compter toutes les tortues dans la plus grande zone de nidification des tortues vertes du monde.

Cette méthode aujourd’hui aboutie a permis d’analyser les images de décembre qui dévoilent pas moins de 64 000 tortues de mer vertes aux abords de l’île Raine, au nord de l’Australie.

Une espèce menacée

Les chercheurs qui ont pris ces images sont spécialisés dans la protection des espèces menacées. Ils ont découvert qu’ils avaient largement sous-estimé le nombre total de tortues pouvant vivre aux alentours de l’île Raine, aka le plus grand site de nidification du monde entier. Jusqu’ici, ils comptaient en réalité les tortues lorsqu’elles arrivaient sur les plages, ce qui donnait approximativement 23 000 espèces de la sorte en une nuit. Mais grâce aux drones, ce sont plus de 60 000 tortues femelles qui ont pu être répertoriées. Chaque année, elles font le chemin depuis la Grande Barrière de corail pour venir déposer leurs œufs sur les plages.

Pour Andrew Dunstan, chercheur au département de l’environnement et des sciences du Queensland, cette méthode d’observation révolutionne l’analyse du phénomène de nidification des tortues de mer vertes.

«Il était difficile de compter avec précision des milliers de tortues à bord d’un petit bateau par mauvais temps. L’utilisation d’un drone est plus facile, plus sûre, beaucoup plus précise et les données peuvent être stockées immédiatement et de manière permanente».

Pourquoi est-ce si important de recenser ces animaux? Car les tortues de mer vertes constituent une espèce vulnérable actuellement en voie de disparition. Que ce soit à cause de la chasse ou de la surpêche des œufs, elles ont besoin d’être protégées pour survivre.