Chine: 10 morts, 117 blessés dans l’explosion d’un camion-citerne

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de cent blessées dans l’explosion d’un camion-citerne sur une autoroute dans l’est de la Chine qui a causé l’effondrement d’immeubles et d’usines situés à proximité, ont annoncé samedi les medias chinois.

La télévision d’État CCTV a fait état d’un bilan de dix morts et de 117 blessés qui ont été transportés à l’hôpital.

NEW: Tanker carrying liquefied gas explodes on highway in eastern China, destroying cars and nearby homes; at least 10 dead, 117 injured, and others missing pic.twitter.com/4dv1lsZKgg