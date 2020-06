Les célébrations à l’église reprennent, parfois sous réservation

Les fidèles pourront prendre part aux célébrations eucharistiques en Belgique samedi en fin d’après-midi et dimanche, les premières depuis la crise du coronavirus.

«Des célébrations sont prévues en de nombreux endroits», a indiqué un porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique. Et bien que les fidèles de l’Église catholique se font de plus en plus rares ces dernières années, certaines églises instaureront un système de réservation afin que l’affluence à l’intérieur de l’édifice ne compromette pas la distance sociale.

Les services religieux sont à nouveau possibles depuis lundi dernier, mais sous certaines conditions. Ce sont les équipes locales qui décident elles-mêmes si elles sont en mesure de respecter les directives et si des célébrations peuvent bien avoir lieu. Cent fidèles maximum peuvent pénétrer dans l’église, une distance d’un mètre et demi doit être observée entre eux, et chaque participant doit disposer d’une superficie de 10 mètres carrés. Cela signifie, selon le porte-parole, que dans certaines petites églises, seuls 20 ou 30 fidèles pourront entrer. Le nombre de 100 ne devrait être atteint que dans les plus grandes églises, comme les cathédrales.

Comme le nombre de places est limité, un système de réservations a été mis en place dans différentes paroisses. Toute personne souhaitant assister à une célébration doit réserver sa place par internet, courriel ou téléphone. Les heureux élus ayant pu prendre part à un office ce week-end sont alors priés de laisser leur chaise disponible pour leur prochain le week-end d’après.

Parmi les consignes de sécurité en vigueur, il est recommandé de porter un masque de protection avant et après la cérémonie. Les effets de l’eau bénite contre le coronavirus n’ayant pas encore été prouvés, les croyants délaisseront le bénitier en entrant, pour privilégier le gel désinfectant. Les chorales ne peuvent pas encore reprendre du service. Point d’orgue de la messe, la communion, l’un des sept sacrements de l’Église catholique, pourra avoir lieu, mais le communiant devra veiller à tendre le bras pour recevoir l’hostie.