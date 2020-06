Zinédine Zidane: «Je n’aime pas jouer sans public»

«Je n’aime pas jouer sans public», a confié l’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane lors de sa première visioconférence de presse post-confinement, avant le grand retour des Merengues en Liga, dimanche à 19h30 contre Eibar, à huis clos.

«Je n’aime pas jouer sans public. C’est mon avis. Mais bon, vu la situation, on s’adapte. Et l’absence de public ne va pas nous enlever notre bonheur et la chance que l’on a de revenir jouer. Le public va nous manquer, mais tout le monde est très heureux de reprendre», a assuré Zidane.

Après la reprise jeudi de la Liga, au terme de trois mois d’interruption, le Real fera son grand retour dimanche, dans son petit stade d’entraînement Di Stéfano (6.000 places), à huis clos, à cause des travaux en cours au Santiago-Bernabeu.

«Le Di Stéfano est aussi notre stade. On a l’habitude de jouer au Bernabeu, mais on s’adaptera. Les distances sont les mêmes, et puis on s’y est déjà entraîné. On va jouer ici, et on en est très heureux», a déclaré «Zizou», qui a récupéré Eden Hazard et Marco Asensio, de retour de blessures.

«Mais pas d’excuses, on va bien préparer les matches qui nous restent. Il nous reste un peu plus d’un mois de compétition, et on va tout donner pour remporter cette Liga», a garanti Zidane.

D’après le technicien, le Real est «prêt» à reprendre: «On a eu presque un mois de préparation pour récupérer notre physique, je crois que ça a été suffisant. Ça nous coûtera peut-être un peu de finir les matches, sûrement même… Parce qu’on a beau s’entraîner, rien ne vaut la compétition», a toutefois craint «ZZ».