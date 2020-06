Hangar détruit, véhicules en feu et routes inondées, la nuit très chargée des pompiers luxembourgeois

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les pompiers de la province de Luxembourg n’ont pas chômé dans la nuit de vendredi à samedi. Les conditions météorologiques difficiles ont provoqué plusieurs incidents et inondations. Et plusieurs incendies ont été à déplorer.

Voici le fil des principales interventions réalisées par les services de secours de la province, heure par heure de vendredi 21h à samedi 10h.

– 21h55, câble en feu à Étalle: les pompiers d’Étalle sont appelés pour intervenir sur un câble un feu sur un poteau électrique rue de Virton à Étalle.

– 22h23, route inondée à Freux: les pompiers de Saint-Hubert doivent intervenir rue Suzerain à Freux, à hauteur du château, car la route est inondée sur 150m2 suite à un avaloir bouché.

– 23h16, hangar en feu à Poncelle: les pompiers d’Étalle sont appelés pour intervenir sur un incendie dans un hangar rue des Marronniers à Poncelle (Tintigny). Mais les hommes du feu n’ont rien pu faire pour le hangar qui contenait du foin et des machines agricoles. Il a été complètement détruit. Le dernier véhicule des pompiers est rentré à 9h samedi.

– 00h22, N4 inondée à Tenneville: les pompiers de La Roche doivent intervenir sur la N4 à l’entrée de Tenneville en direction de Marche-en-Famenne car la chaussée est inondée par 10 cm d’eau sur 30 mètres de long.

– 01h17, feu de cheminée à Sommethonne: les pompiers de Virton sont envoyés rue Charbeau à Sommethonne (Meix-devant-Virton) pour un feu de cheminer. Dégâts classiques.

– 01h44, tronçonnage à Jupille: les pompiers de La Roche doivent intervenir rue du Moulin à Jupille (Rendeux) pour procéder au tronçonnage d’un arbre qui entrave la chaussée.

– 02h33, incendie à Serinchamps: les pompiers de Marche-en-Famenne sont appelés pour intervenir sur un incendie d’un engin agricole, rue du Tombois à Serinchamps (Ciney). À leur arrivée, le véhicule était en plein feu.

– 02h33, arbre tombé à Soy: les pompiers d’Érezée doivent intervenir pour évacuer un arbre tombé sur la chaussée et provoquant une entrave totale de la chaussée rue du Pont d’Érezée à Soy (Érezée).

– 04h34, N4 inondée à Lutrebois: les pompiers de Bastogne interviennent sur la N4 entre Lutrebois et Villers-la-Bonne-Eau pour un problème d’eau stagnante ur la route. La cause était un avaloir bouché.

05h01, véhicule en feu à Barvaux: les pompiers d’Érezée sont envoyés sur l’incendie d’une camionnette place de la Basse Sauvenière à Barvaux-sur-Ourthe. Le véhicule était en plein feu à l’arrivée des hommes du feu.

07h00, accident à Longvilly : les pompiers de Bastogne et Houffalize doivent intervenir sur un accident qui s’est produit à Longvilly (Bastogne), au carrefour entre Moinet et Bourcy. L’accident impliquait un seul véhicule et a fait un blessé léger.

09h11, arbre tombé à Waltzing: les pompiers d’Arlon sont demandés pour intervenir chemin de la Rentertkapell à Waltzing, pour évacuer un arbre tombé sur un câble électrique.