Emre Belözoglu, icône du football turc, va prendre sa retraite

Emre Belözoglu a annoncé ce vendredi à l’issue de la victoire de Fenerbahce contre Kayserispor (2-1) qu’il allait mettre un terme à sa longue carrière dans le football à l’issue de la saison. Le milieu de terrain, 39 ans, est une figure de proue du football turc.

«Le football semble terminé pour moi», a-t-il déclaré vendredi. «C’est une décision compliquée pour moi, même à mon âge. J’aurais encore aimé jouer davantage et terminer ma carrière à l’Euro mais ce n’est pas le cas.»

Emre Belozoglu, ici sous les couleurs de l’Atlético en janvier 2013. AFP Passé professionnel en 1996 à Galatasaray avec qui il a remporté quatre championnats et une Coupe de l’UEFA (2000), Emre a aussi évolué à l’Inter (2001-2005), Newcastle (2005-2008) et à l’Atlético Madrid (2012-2013).

Dans son pays, il a ensuite porté le maillot de deux autres équipes stambouliotes. En effet, il a effectué trois passages au Fenerbahce (2008-2012, 2013-2015, 2019-2020) et un au Basaksehir Istanbul (2015-2019).

Six fois champion de Turquie, Emre compte aussi quatre Coupes et trois Supercoupes turques, une Coupe d’Espagne et une Coupe d’Italie.

International à 101 reprises (9 buts), il a participé à la grande épopée du football turc à la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Les Turcs y ont signé le meilleur résultat de leur histoire en terminant 3e grâce à un succès 3-2 en petite finale contre la Corée du Sud. Emre Belözoglu a encore disputé deux matches qualificatifs au prochain Euro, reporté en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.