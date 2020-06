Quelle météo ce week-end?

Ce samedi, les maxima varieront entre 20° ou 21° à la mer et en Ardenne, et 26° en Campine. Reporters / QUINET

C’est sous le soleil que le week-end va commencer.

La journée de ce samedi commencera sous le soleil, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM). En cours de journée, des nuages et éclaircies se partageront le ciel et, excepté l’une ou l’autre averse isolée, le temps restera sec sur la plupart des régions.

Les maxima varieront entre 20° ou 21° à la mer et en Ardenne, et 26° en Campine. Le vent sera généralement faible de sud à sud­ est. Au littoral, une brise de mer de nord­-est pourra se mettre en place l’après­-midi.

Ce samedi soir et dans la nuit, le temps sera partiellement nuageux. Il y aura d’abord encore la possibilité d’une averse (orageuse), mais il fera progressivement sec. Les minima seront compris entre 11° et 15° sous un vent d’abord faible et variable, devenant modéré de secteur sud­-ouest.

Ce dimanche, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec le risque d’une averse par endroits. Les maxima oscilleront entre 18° en bord de mer ou en Hautes­ Fagnes et localement 25° dans le centre du pays.

Lundi, la nébulosité sera encore variable, avec un temps généralement sec et des maxima autour de 24°.

Mardi et mercredi, le risque d’averses (orageuses) augmentera à nouveau.