Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaiteraient se rendre en Espagne.

Les touristes belges seront les bienvenus en Espagne dès le 1er juillet et «sans restriction», a indiqué vendredi l’ambassade d’Espagne en Belgique dans un communiqué. Le royaume accueillera aussi les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen.

Comme au Plat Pays, l’utilisation du masque est obligatoire dans les transports publics espagnols «et également dans le cas où la distance de 1,5 mètre ne pourrait être garantie, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur», précise l’ambassade.

L’Espagne a été touchée de plein fouet par le coronavirus. Selon un décompte de l’Université John Hopkins, le pays de Cervantes déplorait vendredi soir un total de 27.136 décès et plus de 243.000 contaminations depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement espagnol a entamé en mai un prudent déconfinement en trois phases, après avoir imposé un des confinements les plus stricts du monde. Lundi, la Galice sera la première des régions espagnoles à être totalement déconfinée, une semaine avant le reste du pays. Le 1er juillet, l’Espagne rouvrira finalement ses frontières extérieures, après la plupart des autres pays européens.

Le royaume ibérique compte sur son climat, son patrimoine culturel, ses zones naturelles préservées, ses plages et sa gastronomie pour séduire à nouveaux les touristes belges, dont c’est l’une des destinations préférées selon l’Association belge des tour-opérateurs (ABTO).