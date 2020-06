Butez quitte Mouscron pour l’Antwerp

Gardien titulaire à Mouscron et joueur dont la valeur marchande pouvait renflouer les caisses, Jean Butez va poursuivre sa carrière du côté de l’Antwerp.

Le portier de 25 ans, à qui il restait une année de contrat à l’Excel, attendait un projet à la hauteur de ses espérances pour passer un cap dans sa carrière. La proposition du Great Old a, semble-t-il, été la plus concrète et la plus emballante pour l’ancien de Lille.

Lors de son passage devant la CBAS, le club frontalier avait appuyé ses promesses financières en garantissant, ou presque, le départ de son dernier rempart. C’est désormais chose faite. Le montant de la transaction avoisine les deux millions d’euros.

Butez aura la lourde tâche de remplacer Sinan Bolat. Au total, le Français aura porté la vareuse mouscronnoise à 58 reprises, devenant l’un des favoris des supporters.