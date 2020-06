VIDÉO | À l’approche de l’été, les agences de voyages adaptent leur offre et aspirent à doucement redémarrer leurs activités

Neckermann a décidé de rouvrir ses agences à partir de ce vendredi 12 juin. Et dès le matin, les premiers clients ont répondu présents. Et pas seulement pour réclamer le remboursement d’un voyage annulé. ÉdA – Romain Veys

Avec la réouverture prochaine des frontières belges, se pose la question des vacances d’été. Si de nombreuses agences de voyages sont encore à l’heure des annulations et des reports, d’autres, à l’instar de Neckermann, ont décidé de rouvrir ce vendredi et proposer une offre adaptée à leurs clients. Avec bonheur puisque, dès l’ouverture, les premiers clients se pressaient pour réserver un nouveau séjour.

Avec l’annonce faite par le Conseil national de sécurité de rouvrir les frontières de la Belgique le 15 juin, l’opportunité de partir à l’étranger tend à nouveau les bras aux vacanciers et autres quidams en quête d’évasion.

Pourtant, ce sont essentiellement – pour ne pas dire exclusivement – des reports et des annulations que les professionnels du secteur ont dû traiter ces dernières semaines.

Rouvrir pour tout doucement redémarrer

«Tous les coups de fil que je reçois sont ceux de clients qui me demandent où en est leur réservation, ce qu’il y a moyen de faire et si un report est possible, témoigne la gérante de Makassar, agence indépendante à Aywaille. Le souci est que rien n’est vraiment clair pour l’instant. Les frontières rouvrent ce 15 juin, mais pourra-t-on voyager en Europe? De nombreux pays maintiennent à l’heure actuelle leurs frontières fermées aux ressortissants belges.»

Sabrina Wyzen tient à rassurer les clients: toutes les mesures d’hygiène nécessaires ont été prises tant au sein de ses agences que dans les destinations proposées. ÉdA Pour tenter d’y voir un peu plus clair, la filiale belge de Neckermann, le géant du voyage organisé, s’est dotée d’une carte interactive. «Cela permet à nos clients de consulter les pays actuellement accessibles aux voyageurs belges et de prendre connaissance de toutes les mesures d’hygiène qui sont de vigueur dans chaque région concernée, détaille Sabrina Wyzen, Team Leader et responsable de cinq agences sur Liège et Namur. Cette carte est mise à jour continuellement de sorte à pouvoir offrir une vision la plus complète possible des destinations potentielles pour partir cet été en vacances.»

Adapter l’offre

Pour faire face à la situation de pandémie qui continue de sévir aux quatre coins du monde, la société a profité des trois mois d’arrêts forcés durant le confinement pour découvrir d’autres marchés et diversifier son offre.

«Nous avons mis en place une cellule de crise qui permet à tous nos clients d’obtenir toutes les informations nécessaires quant à leur réservation et les conditions de report, poursuit Sabrina Wyzen. Mais cela nous a également permis de constater que beaucoup de clients voulaient partir malgré tout. Nous avons donc développé de nouveaux produits et de nouveaux partenariats.»

Une carte interactive avec l’état des destinations et un nouveau catalogue de destinations: Sabrina Weyzen et ses équipes sont prêtes à vous envoyer aux quatre coins du globe, en toute sécurité. ÉdA – Romain Veys

Du coup, pour celles et ceux qui ont des réticences à prendre l’avion ou se diriger vers les destinations habituellement prises d’assaut durant les mois d’été, Neckermann propose désormais des formules en voiture, en villa indépendante, voire en camping (voir notre vidéo ci-dessous).

«Sur un coup de tête» Après trois mois de fermeture, le retour des premiers clients en agence a fait l’effet d’une bouffée d’oxygène pour Sabrina Wyzen et son équipe de vente. Avec déjà deux voyages réservés durant cette première matinée, l’horizon s’annonce un peu moins sombre pour l’agence. Et lumineux pour les vacanciers. Après trois mois de confinement, Virginie et Florane aspirent à quelques jours d’évasion. ÉdA – Romain Veys «On a décidé de partir cet été sur un coup de tête, explique ainsi Virginie qui, accompagnée de sa fille Florane, est venue booker un séjour à Majorque. Cela fait trois mois que les enfants sont seuls à la maison, car nous travaillons. Cela n’a pas été facile et c’est une façon de leur faire plaisir que de venir réserver un petit séjour au soleil.» Et si Virginie avait d’abord tenté de réserver son séjour via Internet, elle a donc opté en fin de compte pour un service en agence. «Car l’idée était que nous puissions partir à nos conditions: je voulais être sûre d’avoir ce que l’on voulait, notamment en matière de normes sanitaires.» «L’agent de voyages, c’est vraiment la valeur ajoutée de notre service, sourit Sabrina Wyzen, en guise d’approbation.

Que puis-je espérer de ma réservation faite avant le confinement? Le sort lié à votre réservation dépend du tour-opérateur via lequel votre séjour a été organisé. Dans la plupart des cas, le report sine die est de mise: « Il s’agit en réalité d’un bon à valoir chez le tour-opérateur pour le montant de la somme déjà versée, explique Sabrina Wyzen. Souvent, il s’agit d’un acompte. Ce bon possède une validité d’un an.» Cela signifie donc que le client peut réserver un autre voyage, pour une nouvelle destination, et que la somme avancée servira, en tout ou en partie, à payer celle-ci. « Le client est bien sûr libre de choisir les nouvelles dates de son séjour. » Mais que se passera-t-il si un client décide de ne pas partir durant les douze prochains mois? «Au terme de cette année de validité, le bon pourra être remboursé durant une période de six mois. Ce remboursement est garanti par le fonds garantie voyages.»