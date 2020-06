Colonialisme: Patrick Dewael propose de mettre sur pied une commission «vérité et réconciliation»

Cette proposition survient nota mment après qu’un buste de Léopold II ait été dégradé dans la nuit de jeudi à vendredi dans le square du Souverain à Auderghem.

Le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld), a annoncé vendredi sur Twitter son intention de proposer la semaine prochaine le mise sur pied une commission parlementaire «vérité et réconciliation», alors que plusieurs statues du roi Léopold II ont été vandalisées ces derniers jours.

Het is tijd dat België in het reine komt met haar koloniale verleden. Het parlement is geschikte forum voor onderzoek en maatschappelijk debat hierover. Nu woensdag zal ik met de fracties bespreken hoe wij met experts kunnen komen tot een waarheidscommissie en verzoening. — Patrick Dewael (@PatrickDewael) June 12, 2020

«Il est temps pour la Belgique de se réconcilier avec son passé colonial», estime le président de la Chambre. «Le Parlement est le forum approprié pour enquêter et débattre à ce sujet. Mercredi, je vais discuter avec les groupes (parlementaires) de la manière dont nous pouvons mettre en place une commission ‘vérité et réconciliation’ avec des experts», a indiqué M. Dewael.

Jeudi, une proposition de résolution déposée par Ecolo-Groen «concernant le travail de mémoire à mener en vue de l’établissement des faits afin de permettre la reconnaissance de l’implication des diverses institutions belges dans la colonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi» a été prise en considération à la Chambre, rappelle Ecolo dans un communiqué. «Nous devons structurer le débat pour que cette indignation ne soit pas un feu de paille, mais débouche sur une vraie prise de conscience collective et des changements structurels», estime le député Simon Moutquin. «Nous devons tenir un discours de vérité envers l’ensemble de la population belge qui doit avoir conscience du passé dont elle est aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, la dépositaire.»

La Conférence des présidents, chargée de régler les travaux de l’assemblée, se réunit habituellement le mercredi à midi.

Un buste de Léopold II a été dégradé dans la nuit de jeudi à vendredi dans le square du Souverain à Auderghem. D’autres dégradations ont aussi été constatées vendredi par différentes polices locales en région bruxelloise.