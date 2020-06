Les calendriers UCI sont connus: À Travers la Flandre 2020 est annulée

L’Union Cycliste Internationale a une nouvelle fois modifié son calendrier 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Après avoir rendu un premier programme début mai, l’UCI a officialisé l’annulation de plusieurs courses WorldTour dont À Travers la Flandre, prévue le 14 octobre entre Gand-Wevelgem (11/10) et le Tour des Flandres (18/10).

Le Comité Directeur de l’instance internationale s’est réuni en visioconférence mercredi et jeudi et a donc décidé de plusieurs changements dans le calendrier.

Outre la course flandrienne, annulée, le Tour de Lombardie, un des cinq Monuments de la saison, se déroulera finalement le 15 août et non le 31 octobre comme annoncé début mai.

Le Tour de Guangxi, précédemment prévu du 15 au 20 octobre, se disputera quant à lui en Chine du 5 au 10 novembre. L’EuroEyes Cyclassics Hamburg (Allemagne), dont la date n’avait pas encore été fixée, aura lieu le 3 octobre prochain.

L’UCI a aussi confirmé les annulations de la Prudential RideLondon-Surrey Classic et d’Eschborn-Francfort.

La pandémie de Covid-19 empêchant la tenue de plusieurs championnats du monde en 2020, l’UCI a aussi décidé de «permettre exceptionnellement aux champions du monde qui ne pourront défendre leur titre cette année de porter leur maillot arc-en-ciel jusqu’à la prochaine édition des Mondiaux concernés».

Les nouveaux calendriers de la saison cycliste 2020

* World Tour *

1er août: Strade Bianche

5 - 9 août: Tour de Pologne

8 août: Milan-Sanremo

12 - 16 août: Critérium du Dauphiné

16 août: Tour de Lombardie

25 août: Bretagne Classic - Ouest-France

29 août - 20 septembre: Tour de France

3 - 10 septembre: Tirreno-Adriatico

11 septembre: Grand Prix Cycliste de Québec

13 septembre: Grand Prix Cycliste de Montréal

29 septembre - 3 octobre: BinckBank Tour

30 septembre: La Flèche Wallonne

3 - 25 octobre: Tour d’Italie

3 octobre: EuroEyes Cyclassics Hambourg

4 octobre: Liège-Bastogne-Liège

10 octobre: Amstel Gold Race

11 octobre: Gand-Wevelgem

18 octobre: Tour des Flandres

20 octobre - 8 novembre: Tour d’Espagne

21 octobre: Trois Jours Bruges - La Panne

25 octobre: Paris-Roubaix

5 - 10 novembre: Gree - Tour de Guangxi

* Women’s WorldTour *

1er août: Strade Bianche

26 août: GP de Plouay - Lorient Agglomération Trophée WNT

29 août: La Course by Le Tour de France

1er - 6 septembre: Boels Ladies Tour

11 - 19 septembre: Tour d’Italie

30 septembre: La Flèche Wallonne

4 octobre: Liège-Bastogne-Liège

10 octobre: Amstel Gold Race

11 octobre: Gand-Wevelgem

18 octobre: Tour des Flandres

20 octobre: Trois Jours Bruges - La Panne

23 - 25 octobre: Tour de Chongming Island

25 octobre: Paris-Roubaix

6 - 8 novembre: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta

10 novembre: Tour de Guangxi