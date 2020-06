Feu vert pour la rénovation du parking de l’Esplanade de l’Europe et des abords du Palais des Congrès à Liège

La Ville de Liège a rendu un avis favorable conditionnel à la rénovation du parking de l’Esplanade de l’Europe et des abords immédiats du Palais des Congrès.

Cela faisait des années que les automobilistes l’attendaient. Cette fois, ça y est! Le parking de l’Esplanade de l’Europe sera prochainement démoli et reconstruit. Il pourra accueillir davantage de places de parking, celles-ci passant de 182 à 238. Toujours dans le cadre de ce dossier, les volumes secondaires situés devant la façade nord du Palais des Congrès (côté parking) seront démolis, ainsi que le sas d’entrée situé entre l’hôtel et le Palais des Congrès. L’auvent couvrant la cour d’honneur sera, lui aussi, démoli et remplacé par un nouveau, plus petit, sobre et d’architecture minimaliste. Un réaménagement complet de la cour d’honneur est encore prévu, alors que l’escalier de secours sera quant à lui restauré et adapté pour correspondre aux normes de sécurité actuelles.

Réuni ce vendredi, le Collège communal de la Ville de Liège a donné un avis favorable conditionnel à la rénovation du parking de l’Esplanade de l’Europe et des abords immédiats du Palais des Congrès.

Le dossier va être transmis chez le fonctionnaire délégué, qui est l’autorité compétente, car le bien est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires et dans un périmètre de réservation au plan de secteur.

La Première échevine Christine Defraigne (MR), en charge de l’Urbanisme, a indiqué que le dossier avait été réalisé en collaboration avec l’IGIL, l’intercommunale qui gère le Palais des Congrès et son président, Jean-Pierre Hupkens, avec pour objectif que le projet puisse répondre aux normes internationales d’accueil et de manifestations d’ampleur.

«Les aménagements existants font la part belle à la voiture», souligne-t-on au cabinet de la Première échevine. «Cette fonctionnalité des années 70 ne correspond plus à la mobilité des années 2020. Il fallait donc l’intégrer, dans cette rénovation. C’est chose faite car le projet prévoit que l’esplanade, qui est presque entièrement minéralisée et envahie par du stationnement sauvage soit aménagée pour réduire l’emprise de la voiture. Il prévoit également de végétaliser l’esplanade par la création de petits îlots verts pour améliorer considérablement l’aspect de l’esplanade. Ces installations permettront également un bel équilibre des flux piétons, vélos et les espaces verts, réduisant, de facto, l’emprise de la voiture au niveau de l’esplanade. Les circulations piétonnes et cyclistes se retrouveront améliorées ainsi que l’aspect esthétique de l’esplanade et du parking.»

Une belle cure de jouvence pour ce haut lieu événementiel et touristique qui en avait besoin.