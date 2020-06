Est-ce la fin du Covid-19 en Wallonie picarde?

Les seules progressions du virus ont été enregistrées à Estaimpuis et à Mouscron.

Yves Van Laethem : « Nous nous trouvons dans une phase d'extinction du virus »

</PCoïncidence de chiffres, on ne recense chez nous que 35 cas supplémentaires de Covid-19 par rapport à la semaine dernière. Au cours des deux semaines qui avaient précédé, on était encore à +/– 85 et +/– 65 cas. Si on élargit: en un mois, on a enregistré 312 nouveaux cas alors qu’on avait bondi de 763 cas, le mois précédent…