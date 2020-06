L’équipe cycliste Mitchelton-Scott devient Team Manuela Fundación

La formation cycliste WorldTour Mitchelton-Scott a annoncé vendredi matin son changement de nom.

La structure australienne s’appelle désormais Team Manuela Fundación, et ce dès la reprise des compétitions en 2020.

Les coureurs de l’équipe arboreront également de nouvelles couleurs, le traditionnel maillot noir et jaune ayant fait place à un autre, teinté de rose et de bleu foncé.

L’équipe, en difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19, a signé un «accord de longue durée» avec son nouveau sponsor titre.

L’objectif de la Fondation Manuela est «d’aider à la création d’un monde plus solidaire». Basée à Grenade, en Andalousie, elle est dirigée par M. Francisco Huertas et son épouse Mme Maria Angustias González et toutes ses activités sont soutenues par ses propres fonds. Elle sera officiellement lancée le 4 octobre et entamera un programme social en Espagne.

