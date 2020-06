PHOTOS & VIDÉO | La reine Mathilde a visité Val-Itma Tournai

L’institut technique de la Communauté française Val-Itma (ITCF) à Tournai reçoit une hôte de marque actuellement, en la personne de la reine Mathilde.

Lors de cette visite, l’impact des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sur le fonctionnement de l’école et le bien-être des élèves et des enseignants ont été abordés lors d’une réunion entre sa Majesté et différents membres de la direction et du corps enseignant.

La Reine a également assisté à une présentation des différentes formations proposées par l’école tournaisienne. Petite particularité, elle avait choisi elle-même les options qu’elle voulait découvrir. Ce fut notamment le cas de l’atelier de mécanique des vélos. «Car elle est très portée sur la mobilité douce», nous a-t-on glissé.

