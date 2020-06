L’AFC Tubize poursuit son recrutement avec l’arrivée d’Elio Simonini Bokoko

Les Sang et Or poursuivent l’élaboration de leur noyau pour le championnat de Division 2 amateurs 2020-2021 en annonçant l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Elio Simonini Bokoko s’est engagé avec l’AFC Tubize, a annoncé le club, ce vendredi matin, par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux. Il s’agit, ici, d’un défenseur gaucher, qui a débuté au RSD Jette à l’âge de 5 ans. À 10 ans, il est parti au FC Dender et 4 ans plus tard il intégrait l’école des jeunes de l’Excelsior Mouscron. Il a ensuite joué à Izegem, au White Star et la saison dernière à Sint-Eloois-Winkel.

Tubize lui donne la chance de s’affirmer en équipe fanion.