‘Black Lives Matter’au dos des maillots des joueurs en Premier League

Les vingt clubs de Premier League ont, selon divers médias anglais, décidé à l’unanimité que la mention ‘Black Lives Matter’soit inscrite au dos des maillots des joueurs du championnat anglais la semaine prochaine pour la reprise. Les joueurs doivent encore donner leur accord.

La mention Black Lives Matter, en référence au mouvement mondial antiraciste né à la suite de la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux mains de la police, devrait être apposée au dos des maillots, en lieu et place des noms des joueurs. Un logo du mouvement sera lui floqué sur la face avant.

Un cœur, en signe de soutien au personnel soignant du National Health Service (NHS), service national de la santé britannique, sera lui aussi visible sur le maillot des équipes de Premier League pour leur engagement dans la lutte contre le coronavirus. Une minute de silence sera d’ailleurs observée aux personnes décédées du Covid-19.

Après une pause forcée de près de trois mois, l’élite du football anglais va reprendre mercredi avec les rencontres Aston Villa – Sheffield et Manchester City – Arsenal.

The Premier League stands alongside all those who are opposed to discrimination in any form.



There is no room for racism, anywhere.#NoRoomForRacism pic.twitter.com/RvFouJDjqH