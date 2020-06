Double nom de famille: 2 fois plus en Wallonie qu’en Flandre

Si, en Flandre, 4,8% des enfants nés en 2019 ont reçu le double nom, ce pourcentage est deux fois plus élevé en Wallonie (9,6% de cas) et plus important encore à Bruxelles (10,4%). gpointstudio – stock.adobe.com

Six ans après l’adoption de la loi permettant aux parents de donner à la fois le nom du père et celui de la mère à leur enfant, cette possibilité reste peu utilisée.

Sur les 100.051 enfants nés en Belgique l’an dernier, un peu plus de 88% ont reçu le nom du père, environ 5% celui de la mère et un peu plus de 7% le double nom (le nom du père suivi de la mère dans 5,6% des cas, celui de la mère suivi du père dans 1,4%), indiquent les journaux de Sudpresse.

Si, en Flandre, 4,8% des enfants nés en 2019 ont reçu le double nom, ce pourcentage est deux fois plus élevé en Wallonie (9,6% de cas) et plus important encore à Bruxelles (10,4%).