Cinq cents m2 de terrasses en plus en ville

La Ville de Huy autorise les établissements horeca à étendre leur terrasse quand cela est possible.

Depuis lundi, la troisième phase de déconfinement est prise comme un grand soulagement par les établissements horeca du pays.

À Huy également, même si on ne peut pas parler d’une ruée sur les terrasses. Cela n’aura peut-être pas frappé le regard de ceux qui y ont retrouvé le plaisir d’un repas ou d’un verre à l’ombre du Bassinia, mais certaines terrasses ont gagné quelques mètres carrés par rapport à la normale. C’est que, distanciation oblige entre les tables, les autorités hutoises ont traduit leur soutien aux établissements de la ville en autorisant certains à étendre leur terrasse sur le domaine public.

«Au total, ce sont ainsi 500 m2 de terrasse qui seront disponibles et viendront s’ajouter aux 1 000 m2 existants sur toute la ville, calcule Éric Dosogne, l’échevin du Commerce et des Affaires économiques. Tous ne l’ont pas encore fait. Tous n’ont pas non plus reçu l’autorisation d’étendre leur terrasse car nous avons aussi dû tenir compte de l’espace libre à laisser aux passants. On a essayé de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible en concertation avec la police. Par exemple, pour la friterie des Récollets qui espérait au départ s’étendre sur davantage de mètres carrés, on a finalement trouvé une solution intermédiaire qui tient compte de la circulation à cet endroit.»

Pour certains établissements comme le café «La Coupole» sur la rive gauche, la configuration des lieux avec un trottoir bien trop étroit a court-circuité l’idée d’une terrasse extérieure. «Sur la Grand-Place, on s’est assuré que le Bassinia reste bien dégagé pour conserver son statut d’élément majeur du patrimoine hutois. Et certains établissements n’ont le droit de s’étendre qu’à partir de 18 h pour ne pas entraver l’accès au commerce voisin.»

Pour rappel, sur autre décision des autorités hutoises en soutien à l’horeca, les terrasses et leurs extensions sont concernées par l’exonération de la taxe sur l’occupation du domaine public pour cet exercice.