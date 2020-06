L’Élixir naturel de l’alchimie Dorzée-Theuns

Avec l’album «Élixir» et des concerts au vert, Aurélie Dorzée et Tom Theuns vous emmènent vous reconnecter à la nature. Doc

Un 6e album, un film et des concerts au vert. Oh libération, le duo formé par Aurélie Dorzée et Tom Theuns se déconfine.

Jamais à court d’idées, le duo formé à la vie comme à la scène par les Nandrinois Aurélie Dorzée et Tom Theuns sort de cette période de confinement bourré d’envies de retrouver le chemin des concerts, même s’il doit se concevoir dans les limites imposées par la crise sanitaire. Pensez donc, le duo faisait une tournée des écoles norvégiennes avec leur spectacle sur la thématique des frontières, quand la vague Covid les a contraints à revenir dare-dare en Belgique après une semaine seulement. «C’était un peu frustrant car on devait rester trois mois dans une magnifique région au-delà du cercle polaire», soupire la violoniste qui n’allait cependant pas rester les bras croisés durant le confinement.

Les alchimistes d’Élixir

Cette période en points de suspension dans le Condroz hutois a été mise à profit pour poursuivre la mise en valeur du sixième album du duo, cette fois accompagné du tubiste et tromboniste Michel Massot. Intitulé «Élixir», ce nouvel opus est sorti voici 6 mois dans la lignée des explorations musicales frappées du cachet Aurelia, sous lequel le couple mène sa croisière artistique depuis 15 ans. D’une danse folklorique à une ballade médiévale, «on a bien déliré en se prenant pour des alchimistes, dans un laboratoire d’instruments aussi divers que la mandoloncelle, la viole d’amour, le violon à clou, le psaltérion et l’euphonium», explique Aurélie.

À cet album, est venu se greffer un film de 25 minutes qui est sorti en pleine période de confinement. «On l’a tourné à Vresse-sur-Semois avec les moyens du bord et le seul appareil photo d’Erno le Mentholé. Ce film inspiré de notre album a été très bien reçu car les gens avaient besoin de nature en cette période.»

En duo acoustique dans un jardin, un parc…

C’est aussi ce besoin de retrouver le grand air qui pousse aujourd’hui Aurélie Dorzée et Tom Theuns à proposer des concerts au vert pour petite jauge avec la distanciation voulue. «L’idée c’est d’aller jouer dans le jardin des gens, dans un parc, une réserve. Ce sera un concert acoustique en duo, que nous voulons en rapport avec la nature à survoler nos divers albums. Le répertoire est modulable en fonction du lieu et du moment qui nous seront proposés. Nous avons déjà des dates en Provence au début de l’été. Puis, on revient au pays», termine la Nandrinoise.

www.aureliedorzee.com, 0474/96 04 16