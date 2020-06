Amnesty dénonce l’utilisation abusive des gaz lacrymogènes par la police anti-émeute

Les gaz lacrymogènes sont trop souvent utilisés par les polices anti-émeute, estime Amnesty International.

L’organisation de défense des droits humains a mené une enquête sur l’utilisation abusive des gaz lacrymogènes par la police anti-émeute dans 22 pays. Il en ressort que les policiers du monde entier violent les droits des manifestants pacifiques en raison du commerce mal réglementé des gaz lacrymogènes, selon Amnesty International.

«Les forces de l’ordre aiment à croire que les gaz lacrymogènes sont un moyen ‘sûr’ pour disperser des groupes de personnes violentes, afin qu’elles n’aient pas à recourir à des armes plus dangereuses», explique Sam Dubberley du Crisis Evidence Lab d’Amnesty. «Mais notre analyse montre que les agents de police en font un usage abusif à grande échelle. Nous constatons que les forces de police utilisent des gaz lacrymogènes d’une manière qui n’était pas prévue. Par exemple, ils utilisent souvent de grandes quantités contre des manifestants essentiellement pacifiques ou tirent des projectiles de gaz lacrymogène directement sur les gens, les blessant ou les tuant».

L’année dernière, Amnesty a mené des recherches sur l’utilisation abusive des gaz lacrymogènes, par le biais de vidéos sur des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et Twitter. Près de 500 vidéos ont été analysées. Les chercheurs ont observé des abus au niveau de l’usage de gaz lacrymogènes lors de 80 incidents dans 22 pays, dont ils ont pu déterminer l’emplacement, la date et la fiabilité des vidéos. «Parallèlement aux conversations avec les manifestants, cette analyse révèle une tendance mondiale inquiétante à l’utilisation abusive et généralisée des gaz lacrymogènes», selon l’organisation.

Certains policiers ne comprennent pas comment et quand les gaz lacrymogènes peuvent être utilisés de manière légitime.

Amnesty souligne qu’il n’existe pas d’accord pour réglementer le commerce des gaz lacrymogènes et autres gaz pouvant être utilisés pour contrer les émeutes, malgré leur utilisation abusive à grande échelle. Selon Amnesty, peu d’États rendent publiques les informations sur la quantité et la destination des exportations de gaz lacrymogènes, ce qui entrave le contrôle indépendant.

«Une partie du problème est que certains policiers ne comprennent pas comment et quand les gaz lacrymogènes peuvent être utilisés de manière légitime, tandis que d’autres choisissent d’ignorer les directives», explique Patrick Wilcken, expert en commerce d’armes chez Amnesty International. «Mais une partie de la solution réside aussi dans un meilleur contrôle du commerce des gaz lacrymogènes et autres gaz».

L’enquête d’Amnesty peut être consultée sur le site «Tear Gas: An investigation». Sur ce site web, les internautes peuvent découvrir ce qu’est le gaz lacrymogène et comment il est utilisé, ainsi que des exemples d’abus et des entretiens vidéo avec des experts externes, qui expliquent pourquoi le gaz lacrymogène est nocif lorsqu’il est mal utilisé.