La seule progression du virus a été enregistrée à Tournai et à Mouscron.

Coïncidence de chiffres, on ne recense chez nous que 31 cas supplémentaires de Covid-19 par rapport à la semaine dernière. Au cours des deux semaines qui avaient précédé, on était encore à +/– 85 et +/– 65 cas. Si on élargit: en un mois, on a enregistré 308 nouveaux cas alors qu’on avait bondi de 763 cas, le mois précédent…