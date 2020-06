La trémie Charlemagne à Liège, c’est définitivement terminé

Lundi, Liège vivra un moment historique dans le cadre du chantier du tram, avec la fermeture définitive de la trémie Charlemagne.

Ce lundi, débutent deux autres chantiers du tram sur les boulevards de la Sauvenière et d’Avroy. Pour l’un d’eux, il s’agira de fermer définitivement la trémie Charlemagne qui permettait de rejoindre plus rapidement le centre-ville depuis le quartier des Guillemins.

Les travaux se dérouleront en deux phases, annonce le TEC par voie de communiqué.

Phase 1 (du lundi 15 juin au lundi 29 juin):

- Les travaux préparatoires débuteront sur l’avenue Rogier et entraîneront la fermeture définitive de la trémie.

- L’avenue Rogier sera réduite à deux bandes de circulation tout le long de l’emprise des travaux. En venant du boulevard Frères-Orban, le Boulevard Piercot sera mis en voie sans issue.

- En allant vers les Guillemins, depuis le boulevard d’Avroy et la rue du Jardin Botanique, il ne sera plus possible de rejoindre le boulevard Piercot. Il sera nécessaire de faire le tour du parc pour rejoindre cette zone.

- En allant vers le centre, entre le boulevard Piercot et l’avenue Maurice Destenay, la circulation sera réduite à une bande de circulation. Les places de stationnement côté façades seront temporairement supprimées sur tout ce tronçon.

Phase 2 (du lundi 29 juin au vendredi 18 septembre):

- Les impacts décrits pour la phase 1 resteront d’application.

- En allant vers le centre, depuis l’Avenue Rogier, il faudra emprunter le second Tourne-à-gauche pour rejoindre le boulevard d’Avroy vers les Guillemins.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc. Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place. L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.