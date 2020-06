La quatrième édition d’Art Public s’invite dans la Cité ardente

Après Namur en 2011, Tournai en 2014 et Charleroi en 2017, la Commission des Arts de Wallonie, la Ville et la Province de Liège se sont associées pour que la quatrième édition de cet événement se déroule au cœur de la Cité ardente. Doc. Michael Dans / Art Public

Dix-huit artistes exposeront leurs oeuvres dans le centre de Liège dans le cadre de la quatrième édition d’Art Public.

La quatrième édition d’Art Public aura lieu du 1er août au 31 octobre. Pour l’occasion, 18 artistes exposeront leurs œuvres dans le centre de Liège.

Après Namur en 2011, Tournai en 2014 et Charleroi en 2017, la Commission des Arts de Wallonie, la Ville et la Province de Liège se sont associées pour que la quatrième édition de cet événement se déroule au cœur de la Cité ardente.

Si les organisateurs n’ont pas imposé de thème aux artistes, il leur était demandé de tenir compte de l’environnement architectural, urbanistique et humain des espaces proposés. L’objectif étant que ces œuvres reflètent ce que Liège signifie pour ses habitants et ses visiteurs, tout en mettant la Cité ardente et ses qualités en avant. Les 18 artistes ont donc été choisis sur base de ce critère, ainsi que sur leur capacité à communiquer avec le grand public.

Dans l’esprit de la politique de création et de promotion des talents impulsée par les pouvoirs politiques wallons, la sélection des participants a été opérée tant pour la signification contemporaine de leurs recherches que sur base de leur capacité à communiquer avec le grand public. Elle reflète la volonté de mettre en présence des «talents prometteurs» et des «valeurs sûres» dans une dynamique de savoir-faire, d’audace et d’innovation.