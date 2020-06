Nury, Dupré, Zabus, Mignola: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) du 11 juin

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un sniper dans le viseur de Fabien Nury, un happening dessiné de Vincent Zabus et la fin de la nuit romaine de Jim. Bon app’.

1 L’homme qui tua Chris Kyle

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Chris Kyle est un héros. Ancien sniper chez les Navy Seals durant la deuxième guerre d’Irak, il a tué plus de 160 «cibles».

Au faîte de sa gloire (Clint Eastwood a même acheté les droits de son autobiographie, best-seller aux États-Unis, pour en faire un film – ce sera «American Sniper»), Chris Kyle dédie sa vie à aider ses anciens camarades de combats marqués aussi bien physiquement que mentalement par la guerre. Eddie Ray Routh est l’un d’entre eux.

Le 2 février 2013, l’inconnu Eddie Ray Routh abat la Légende Chris Kyle. Ce livre raconte le crime – et ses conséquences.

Notre avis en un mot: PERTURBANT

Nury et Brüno sont connus pour avoir collaboré sur Tyler Cross. Ils sortent ici de l’ornière fictionnelle et s’offrent un premier ouvrage documentaire dans lequel ils se concentrent sur la personnalité contestée de Chris Kyle. Mais celui-ci n’est en fait qu’un alibi afin de parler d’un pays incapable de renier sa nature guerrière.

Ce qui est mis à nu ici, c’est tant la façon dont les États-Unis ont construit ce «monstre» que celle dont ils ont ensuite récupéré son drame personnel, jusqu’à l’indécence. Et avec une volonté d’en contrôler la version officielle. Clint Eastwood, qui avait déjà adapté cette histoire dans American Sniper, en prend aussi pour son grade. Mais c’est surtout le lecteur qui se prend, là, une claque. Du genre qui réveille.

+ À LIRE AUSSI | Chris Kyle, sous le vernis de Clint Eastwood

Dargaud «L’homme qui tua Chris Kyle», Nury/Brüno, 164 p., 22.50€.

2 Pucelle

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout ce qui se passe… en dessous de la ceinture. Elle imagine que le papa met la petite graine dans le nombril de la maman, et puis de toute façon, il est tacitement interdit, dans la famille, de parler de «la chose qui ne doit pas être dite».

Alors… Florence imagine des scénarii terribles, parfois idiots; Florence s’angoisse devant le poids de la tradition qui place inéluctablement la femme dans une position inférieure; Florence, à sa façon, résiste pour ne pas sombrer.

Notre avis en un mot: CULOTTÉ

Non, les règles, ce n’est pas sale. Et ça doit être expliqué.

Dupré évoque sa propre expérience de la chose au sein d’une famille très (trop) catho avec un féminisme drôle (c’est chose possible).

Dargaud Florence Dupré, 184 p., 19.99€.

3 Pepe Carvalho (T.2)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Au cours de cette nouvelle enquête, Pepe Carvalho est rattrapé par l’époque où il était agent de la CIA. Il se remémore cette rencontre, lors d’un voyage aux États-Unis, avec un certain Antonio Jaumà, manager de la branche espagnole d’une multinationale.

Mais voici qu’il se retrouve avec le cadavre de Jaumà, découvert sans slip mais une petite culotte dans la poche. L’affaire semble claire: règlement de comptes autour d’un trafic de filles.

Mais l’Espagne émerge à peine de la longue nuit franquiste et abrite encore trop d’individus prêts à tout risquer pour conserver certains privilèges…

Notre avis en un mot: DÉSORDONNÉ

Une deuxième adaptation un peu confuse par le duo Migoya-Ségui des aventures du célèbre inspecteur catalan, ici sur la piste du tueur d’un grand patron.

De l’humour, un véritable univers, mais un propos globalement confus, qui sied mieux au roman qu’à la bande dessinée.

Dargaud «La solitude du manager», Migoya/Segui, 80 p., 15€.

4 Au-delà des étoiles (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Dans le quartier des étoiles, Eli, Marwa, Sami, Finley et Kub ont tous grandi ensemble. Si Kub aime le foot et Finley le basket, Eli et Marwa sont les deux meilleures amies du monde tandis que Sami trempe dans des histoires de deal.

Tous se retrouvent autour de l’amour du break et du hip-hop en suivant les entraînements de Kam. Ils sont bientôt rejoints par Synapse, un nouvel arrivant dans la cité, lui aussi atteint par le virus de la musique et du beatbox.

Mais Synapse est réfugié syrien, il doit aussi veiller sur sa mère traumatisée par la guerre et terrorisée de voir son fils traîner dans la rue.

Notre avis en un mot: BRANCHÉ

Dans un quartier bétonné, six ados se lancent dans la danse. Une série téléphonée, qui n’apporte pas grand-chose de plus que l’air du temps, auquel il emprunte les codes, les expressions et pas mal de clichés.

Pas sûr que ça fasse gagner beaucoup de jeunes lecteurs à Dupuis. Même si ça n’est pas vraiment déplaisant.

Dupuis «La naissance d’une crew», Cee Cee Mia/Lesdeuxpareilles, 72 p., 12.50€.

5 Le Titanic: naufrage d’un géant

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Tout ce qu’il faut savoir sur le Titanic, le naufrage le plus célèbre du XXe siècle, à destination des enfants. Une nouvelle collection documentaire qui raconte l’Histoire de manière vivante et claire, en bande dessinée.

C’était le paquebot le plus grand et le plus luxueux de l’époque. Un véritable palace flottant, destiné à emmener pour sa traversée inaugurale les voyageurs de Southampton (Angleterre) jusqu’à New York (USA) en faisant deux escales, à Cherbourg (France) et à Queenstown (Irlande). Le navire accueillera 1 316 passagers et 889 membres d’équipage.

Parti le 10 avril 1912, il heurtera un iceberg le 14 avril. Seules 700 personnes furent sauvées, essentiellement des femmes, des enfants, passagers de la première et de la seconde classe. Un drame maritime qui fait encore aujourd’hui partie des plus meurtriers en temps de paix.

Notre avis en un mot: DIDACTIQUE

Du départ aux conséquences du naufrage, le destin tragique du célèbre paquebot raconté de façon didactique par deux enfants.

Dupuis Erre/Savoia, 48 p., 5.90€.

6 Chroniques d’Under York (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Alison Walker, 22 ans, est une jeune peintre prometteuse de Manhattan. Mais elle a un secret. C’est aussi une sorcière. Elle et sa famille appartiennent au monde de l’Under York. Un New York mystérieux et sous-terrain où règnent depuis plusieurs siècles cinq puissants clans de sorciers.

Ces familles aux codes de vie très stricts, issues des principales communautés du pays (africaine, irlandaise, chinoise, mexicaine et amérindienne), pratiquent une magie aussi puissante que dangereuse. Des générations entières, ils ont été chassés, persécutés. Aujourd’hui, ils influent en secret sur la vie à la surface et ses habitants. Participer à la destinée d’un monde qui les a bannis, voilà leur revanche.

Et voilà l’univers dans lequel a grandi Alison Walker. L’univers qu’elle a fui et dont elle ne veut plus entendre parler aujourd’hui. Jusqu’à ce que le destin la rattrape…

Notre avis en un mot: SPECTACULAIRE

Il y a de la magie dans les égouts new-yorkais et un diable babylonien qui veut sa vengeance.

Le duo Runberg/Andolfo trouve un rythme de croisière spectaculaire.

Glénat Runberg/Andolfo, 72 p., 16.90€

7 L’éveil

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Par quel hasard Arthur se retrouve-t-il ce jour-là projeté dans l’improbable projet de Sandrine?

Rien de commun pourtant entre ce jeune homme hypocondriaque et cette street artist bruxelloise dont l’objectif est d’ouvrir les yeux des gens sur les «énormités» qui les entourent…

Et si ce frêle garçon était contre toute attente le seul capable de l’aider à atteindre son but?

Notre avis en un mot: PROFOND

Privé de sortie par la crise, le magnifique album, burlesque et profond, de Zabus et Campi s’impose comme la BD du post-confinement et du monde de demain.

Delcourt Zabus/Campi, 88 p., 18.95€

8 Rencontres maléfiques (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ce volume regroupe deux récits distincts, relatant les aventures du Fameux Professeur J.T. Meinhardt et de son fidèle

assistant, M. Knox. Les deux acolytes sont des chasseurs de monstres: vampires, loups-garous et autres goules! Ils n’ont qu’à bien se tenir.

La seule chose dont nos deux héros soient certains, c’est que peu de choses sont en réalité ce qu’elles semblent être…

Notre avis en un mot: ENNUYEUX

C’est dans les vieux pots qu’on fait… les confitures moisies.

Avec Johnson-Cadwell, Mignola recycle des histoires de vampires folles mais ennuyeuses.

Delcourt Mignola/Johson-Caldwell, 144 p., 18.95€

9 Une nuit à Rome (T.4)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Dix ans ont passé depuis la première nuit à Rome et cette promesse que Marie et Raphaël s’étaient faite de passer la nuit de leurs quarante ans tous les deux… Puis les amants sont retournés à leur existence d’avant.

Quand Marie reçoit une invitation pour aller fêter les cinquante ans de Raphaël à Rome, elle ne sait pas encore si elle va accepter. L’invitation de Raphaël restera-t-elle lettre morte?

Et puis, après tant d’années, n’y a-t-il pas tout à perdre à essayer de revivre cette nuit exceptionnelle?

Notre avis en un mot: APAISANT

Raph et Marie finiront-ils ensemble pour leurs 50 ans?

On ne spoilera pas, mais Jim, lui, conclut drôlement bien cette saga intime et universelle, qui a su séduire de nombreux lecteurs inquiets à l’idée du temps qui passe. Ceci devrait (un peu) les rassurer.

Grand Angle (Bamboo) Jim, 120 p., 18.90€.

10 Petit traité de Vélosophie

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Didier Tronchet fait l’éloge du vélo, ce moyen de transport salvateur. Car le vélo, c’est la liberté, c’est

le goût de l’effort et l’abnégation. La dissolution du stress et la paix intérieure, sans compter le gain écologique. Mais qui dit vélo dit aussi crevaisons, vent de face, transpiration et concurrence motorisée.

Qu’à cela ne tienne, Petit traité de Vélosophie propose des réponses spirituelles à tous ces aléas.

Notre avis en un mot: INUTILE

Didier Tronchet aime le vélo: voilà son apologie, avec mauvaise foi.

À force de pédaler dans la semoule des clichés, il tourne en rond. Même pour les fans de petite reine.

Delcourt Didier Tronchet, 56p., 12.50€

11 Une amitié singulière

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Cette magnifique intégrale au format roman graphique réunit l’ensemble des récits liés à Francis Albany, Olivia Sturgess et au Blitz par Floc’h et Rivière.

On y retrouve «Une trilogie anglaise», la «trilogie du Blitz» ainsi qu’»Olivia Sturgess (1914-2004)».

Une œuvre d’une rare élégance à découvrir ou redécouvrir au coin du feu avec un bon english tea. So british!

Notre avis en un mot: ADORABLE

Une amitié à la page comme à la ville.

Pendant 40 ans, Rivière et Floc’h ont imaginé des aventures british et surprenantes. Voilà une intégrale adorable.