VIDÉO | Tordre du métal avec son nez: le retour en force du Thien Mon Dao, art martial vietnamien

Tordre d’épaisses tiges de métal à la seule force du nez, du torse ou du crâne: ces démonstrations de force sont à la base du Thien Mon Dao, un art martial séculaire qui connaît un regain de popularité au Vietnam.

Plusieurs dizaines de combattants, kimono bleu satin et serre-tête jaune sur la tête, s’entraînent dans la cour d’un temple de la périphérie de Hanoï.

Ils exécutent devant leur maître une chorégraphie parfaitement orchestrée, mêlant auto-défense, kung-fu et maniement des armes.

Puis, un disciple affronte, seul, plusieurs assaillants, sabre à la main, tandis qu’un autre fait plier une tige de métal avec son nez.

Grâce à ces démonstrations de force organisées aux quatre coins du pays, la pratique séculaire du Thien Mon Dao (la voie du paradis), a le vent en poupe au Vietnam.

VIDEO Bend it like Le Van Thang

Eye-popping martial art surges in popularity in Vietnamhttps://t.co/icujxfP6Fs pic.twitter.com/N1xSuKhzsh