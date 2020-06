Le bilan de ces dernières 24h en Belgique: 19 nouvelles hospitalisations et 16 décès

Au cours des dernières 24 heures, le Centre de crise et le SPF Santé publique ont rapporté 142 cas de contamination.

Seize nouveaux décès du coronavirus ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, de même que 142 nouveaux cas confirmés, selon les données diffusées par le SPF Santé publique et Sciensano jeudi.

Parmi les 16 décès, 11 (69%) ont eu lieu en Flandre, quatre (25%) en Wallonie, et un (6%) à Bruxelles. Neuf décès ont par ailleurs été retirés après des corrections. Huit décès ont été enregistrés à l’hôpital et huit dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 88% ont été confirmés par un test.

142 nouveaux cas confirmés ont été signalés: 78 (55%) en Flandre, 34 (24%) en Wallonie, et 30 (21%) à Bruxelles. Six ont été enregistrés en maison de repos. Jusqu’ici, un total de 59.711 cas confirmés a été rapporté.

Ces dernières 24 heures, 19 admissions à l’hôpital ont également été notifiées, pour un total de 17.536, tandis que 61 patients ont pu quitter l’hôpital (16.453 personnes au total). Aucune nouvelle admission ne concerne les maisons de repos.

Moins de 100 lits occupés en soins intensifs

Actuellement, 482 lits d’hôpital sont encore occupés par des patients Covid-19, soit 43 de moins, ainsi que 99 lits en soins intensifs (-3).

Depuis le début de l’épidémie, 9.636 décès ont été recensés, dont la moitié en maisons de repos.

Entre début mars et le 10 juin, les laboratoires ont effectué 625.610 tests. La plateforme nationale de tests en maison de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage en a elle réalisé 358.060 tests depuis le 10 avril.

Enfin, la présence physique de journalistes sera à nouveau autorisée, dans le respect des règles sanitaires, à la conférence de presse de vendredi, indiquent le SPF Santé publique et le centre de crise.