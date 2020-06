Laurent Demol est le nouvel entraîneur du RWDM, Frédéric Stilmant reste dans le staff

Sans club depuis son départ de Tubize, Laurent Demol a retrouvé de l’embauche en D1B au RWDM.

Longtemps actif au Futurosport à Mouscron et à Mons, Laurent Demol avait repris le flambeau à Tubize en novembre dernier, sans pouvoir éviter la descente des Sang et Or en D2 amateurs.

Sans club depuis lors, il retrouve un très beau challenge avec le RWDM, qui vient de monter en D1B.

Frédéric Stilmant (ex-Rebecq et Châtelet), qui était T1 intérimaire depuis le départ de Frédéric Vanderbiest, reste dans le staff en qualité d’adjoint. Sans le diplôme adéquat, il ne pouvait pas assurer la fonction de T1 en D1B.

Frédéric De Meyer, préparateur physique, et Thierry Berghmans, entraîneur des gardiens, restent aussi dans le staff.