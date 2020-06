Démantèlement d’un trafic de cannabis à Bruxelles et Charleroi: 9 suspects sous mandat

16 suspects ont été arrêtés à l’issue de 19 perquisitions menées par la police de Bruxelles Nord dans le cadre d’un dossier de production de cannabis.

La police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a mené 19 perquisitions en région bruxelloise et dans la région de Charleroi, entre le mercredi 3 juin et ce mardi, dans le cadre d’un dossier de production de cannabis, à l’issue desquelles 16 suspects ont été arrêtés, dont 9 ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Un total de 400 plants de cannabis ont été découverts lors de cette opération.

L’enquête a débuté l’année dernière après l’arrestation de plusieurs personnes qui s’étaient introduites dans un squat pour s’emparer de 1,5 kg de marijuana. Elle a pu mettre au jour leur participation à un trafic de cannabis.

Quatre maisons utilisées pour la production de cannabis

C’est sur la base de ces éléments que le juge d’instruction a décidé de procéder à ces 19 perquisitions, dont 5 sur le territoire de la police locale de Bruxelles Nord. Elles ont eu lieu à Evere, Schaerbeek, Ixelles, Laeken, Jette, Forest, Anderlecht, Charleroi, Marchienne au Pont, Chatelet et Dampremy. Elles ont permis de découvrir quatre maisons utilisées pour la production de cannabis, dont une encore en activité. Les policiers ont saisi 135.000 euros, 400 plants de cannabis, du matériel pour l’entretien de plants de cannabis, 1,5 kg de marijuana, une fausse arme, cinq véhicules, un vélo électrique, des bijoux et une montre de luxe. Les suspects arrêtés sont âgés de 20 à 40 ans.

Cette opération a été menée en collaboration avec la police judiciaire fédérale de Charleroi, le laboratoire de Charleroi et les unités spéciales des zones de police de Charleroi et de Châtelet.