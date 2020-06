Coronavirus | Le chômage temporaire a été réduit de moitié en mai

Parmi les 10 secteurs où l’augmentation de l’activité est la plus importante, on retrouve notamment des entreprises de titres-services.

Avec les premières étapes de déconfinement le mois dernier, la relance de l’emploi a bien débuté dans toutes les régions et provinces, ressort-il jeudi des données salariales d’un million de personnes du prestataire de services RH SD Worx.

La plus forte augmentation survient dans les régions et organisations les plus touchées, relève SD Worx. «L’activité affiche notamment une croissance soutenue dans les PME de moins de 20 travailleurs: de 55% à 64% de jours ouvrés. Les ouvriers font le plus grand retour sur le lieu de travail: de 49% à 60%, même s’ils restent encore un cinquième en deçà du niveau normal de jours ouvrés.»

Parmi les 10 secteurs où l’augmentation de l’activité est la plus importante, on retrouve des entreprises de titres-services, les grandes entreprises de vente au détail, le commerce de détail indépendant, les grands magasins, les garages, les entreprises de vêtements, les électriciens et les ateliers protégés.

La reprise économique enclenchée en mai

«Le mois de mai implique le premier véritable revirement positif de l’emploi, avec une hausse de 60 à 67% du pourcentage de jours ouvrés», relève Valérie t’Serstevens, senior legal consultant chez SD Worx. «Cette évolution est principalement due à une forte baisse (de 43%) du chômage temporaire: de 22% en avril à 13% en mai.» Il reste 12% à rattraper pour retrouver le «niveau normal» de chômage temporaire pour cette période de l’année.

C’est dans les PME, et principalement dans celles de moins de 20 travailleurs, que la part de jours ouvrés augmente le plus.

«Bien que les PME jusqu’à 20 travailleurs étaient encore en tête en février avec 87% de jours ouvrés, elles ont accusé une baisse jusqu’à 55% en avril; avec 64% de jours ouvrés en mai, elles réalisent le plus grand mouvement de rattrapage mais sont encore à la traîne par rapport aux grandes organisations et se trouvent à 20% en dessous du niveau de l’année dernière», précise SD Worx.

En termes géographiques, la relance est visible dans toutes les régions et provinces, mais c’est à Bruxelles que le nombre de jours ouvrés est le plus important et en Wallonie qu’il est le plus faible. Mais en progression, le sud du pays augmente de 16% en mai, la Flandre de 11 et Bruxelles de 9.