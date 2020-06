Liège: manifestation contre l’enfouissement de déchets nucléaires

Une dizaine de personnes se sont rassemblées mercredi soir sur la place Saint-Lambert, à Liège, pour dénoncer le projet d’enfouissement de déchets radioactifs de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF). Certaines d’entre elles portaient t-shirts et calicots sur lesquels on pouvait lire «Enfouissement ni à Bure, ni ailleurs. Stop.»

«Nous nous opposons à l’enfouissement de déchets nucléaires», explique Léo Tubbax, le porte-parole de Nucléaire Stop Kernenergie, lequel précise en outre que la veillée organisée par son groupe d’action n’a pas fait l’objet d’une demande officielle d’autorisation.

«Nous réclamons encore qu’une nouvelle enquête publique sérieuse soit réalisée», conclut-il.