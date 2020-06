Testés au Piémont, mais pas en Belgique

Les tests sérologiques rapides de la société liégeoise Zentech vont être évalués par le professeur belge Jean-Louis Gala lors d’une cartographie épidémiologique du Covid-19 en Italie. Chez nous, toujours rien!

Le professeur Jean-Luc Gala a embarqué son équipe mercredi matin pour deux mois, direction le Piémont, l’une des régions d’Italie les plus touchées par le Covid-19. Financée par l’Agence spatiale européenne (ESA), la mission du chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc sera d’établir une «cartographie épidémiologique» d’une population de première ligne: médecins, infirmières, policiers… «tant sur leur immunité qu’au niveau du virus, qui est en phase d’extinction comme chez nous», précise le spécialiste belge, qui sera rejoint là-bas par des collègues de l’Institut Pasteur.

Entre 20 et 25000 Piémontais seront testés. «Un fameux challenge», souligne Jean-Luc Gala. Son laboratoire mobile B-LIFE procédera à une batterie élargie de tests, PCR virologiques mais aussi le test antigènes de Coris BioConcept à Gembloux, et les tests sérologiques, en particulier le test rapide développé par la société liégeoise Zentech.

La dernière histoire belge

«C’est ce test dont on va étudier à fond la fiabilité, sur plusieurs types d’échantillons, goutte de sang au bout du doigt mais aussi plasma et sérum», précise le professeur Gala. Assez piquant, dans la mesure où ce même test rapide et efficace, validé fin avril déjà par Agence fédérale du médicament, n’est toujours pas utilisé en Belgique, où la décision politique de remboursement tarde encore à être prise.

«Ce test de Zentech n’est pas utilisé en Belgique mais il l’est partout ailleurs, y compris au Congo. C’est la dernière histoire belge», s’étonne Jean-Luc Gala, qui ne cache pas son incompréhension. Lui qui juge «extrêmement intéressante» l’utilisation de tels tests sérologiques rapides, qui détectent non pas le virus, mais la présence d’anticorps et donc une réaction du système immunitaire.

«Les Italiens le souhaitent et nous le demandent. En phase de déconfinement, c’est indispensable pour savoir où on en est. Pour les médecins généralistes, c’est également important», souligne le professeur. «Beaucoup de personnes qui ont été un peu malades mais qui n’ont pas pu être testées au moment de la pandémie se demandent si elles ont été en contact avec le virus. Si elles ont des anticorps, c’est qu’elles ont été immunisées et sont protégés contre une réinfection. Et si elles font une réinfection, ce ne sera pas une grave.»

Une mesure essentielle

Cette information, sur l’immunité, est donc sensiblement utile. «Ce ne seront plus des personnes à risques, ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Ça apporte beaucoup de confort psychologique. C’est toute la logique du déconfinement qui repose sur une mesure essentielle.»

Quand au «faux sentiment de sécurité» que pourrait donner une telle information au patient, le professeur de l’UCLouvain la balaie: «On disait la même chose pour les masques. Ce ne sont pas des arguments. Si on a des anticorps, on est quand même beaucoup plus tranquille que si on n’en a pas du tout. Ça vaut franchement le coup de tester. Tous ceux à qui on le propose sont enchantés.»

Un contrat signé par l’État pour livrer 3,6 millions de tests et…juste une esquisse de commande pour les 75 000 premiers.

Il n’y a pas que dans le chef du professeur Gala que la non-utilisation du test de Zentech est incompréhensible. Au sein de la petite société liégeoise, on s’arrache les cheveux. Pensez. Son test rapide a été l’un des premiers à être validé en Belgique. Et le 10 mai dernier, elle recevait enfin une signature sur un contrat de l’État belge pour la livraison, à échéances, de 3,65 millions de tests. Depuis, plus rien.

Jean-Claude Havaux est inquiet. La gestion de la production est difficile. BELGA PHOTO JOHN THYS BELGA

«Nous avons commencé à produire mais nous attendons toujours la première commande et le paiement», se plaint Jean-Claude Havaux, le fondateur de l’entreprise. Une éclaircie est quand même venue, lundi, sous la forme d’un mail de l’AFMPS, «laissant espérer que la première commande de 75 000 tests devrait arriver sous peu», dit-il. Il s’agirait de fournir 5000 tests à chacun des 131 centres de tri de la protection civile. Cette première échéance était prévue le 27 avril. «Il y a un mois de retard», constate M. Havaux.

«Toute la question de gestion pour une PME de 30 personnes, c’est de pouvoir répondre à la demande pour autant que ce soit un timing maîtrisé. On a immobilisé des financements et des moyens de production.» Et ça vaut aussi pour l’atelier de travail adapté qui occupe 50 personnes pour l’assemblage et le packaging du kit de dépistage, où une deuxième ligne se prépare.

Zentech, qui s’est désormais lié à un grossiste pour distribuer son produit, peut aussi compter sur des livraisons à l’international, en Roumanie, aux Baléares, en Italie. 50 000 tests ont été commandés au Congo. Mais comment jongler entre cela et l’imposant contrat fédéral, qui permettrait de tester… un tiers de la population belge. «Ça traîne, ça désorganise une PME». Un million de tests sont déjà stockés.

Comment comprendre ce retard? «J’ai une explication pragmatique: il n’est pas facile de prendre une décision en Belgique. Et la façon de voir le test préventif est différente dans la culture néerlandophone et francophone.»

D’autres y verront un conflit communautaire, la Flandre mettant des bâtons dans les roues d’une PME wallonne. Et puis, Zentech a désormais contre lui la puissance des grandes sociétés qui produisent les tests sérologiques utilisés en laboratoire, qui eux sont maintenant remboursés.

Du côté des médecins généralistes, qui seraient en première ligne pour tester directement leurs patients, le ras-le-bol se fait aussi sentir. «J’attends toujours les documents de validation de l’AFMPS», souligne le docteur Orban, président de la société scientifique de médecine générale. «Je ne suis pas opposé à ces tests, au contraire, mais quelle est leur fiabilité? Ça peut être intéressant et plus rapide, mais ça demande quand même une stratégie logistique, qui existe pour les laboratoires. Si on utilise cela, il faut une vision de santé publique, et un suivi épidémiologique. C’est comme ça qu’on gère une pandémie. Mais en Belgique, il n’y a pas de stratégie et de direction opérationnelle. Personne ne dirige le bateau.»