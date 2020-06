Lutte contre le racisme: Belgian Youth against Racism veut des clarifications avant de nouvelles actions

Des représentants du mouvement Belgian Youth against Racism (BYAR) ont annoncé mercredi, dans le parc de Bruxelles, qu’ils appelaient à ce que la lumière soit faite sur les violences policières dénoncées et les autres traitements critiquables de mineurs lors des manifestations de dimanche contre le racisme à Bruxelles et Anvers. Ils attendront un mois avant d’organiser d’éventuelles nouvelles actions.

Sur les différentes manifestations contre le racisme organisées en Belgique en écho à celles pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis, il y a eu des arrestations à Anvers et à Bruxelles. «Sur la centaine de personnes arrêtés à Anvers, au moins 50 étaient mineurs», relève Aimé Schrauwen, porte-parole de BYAR. «Nous voulons une enquête car des choses se sont mal passées et nous avons des preuves de cela».

Il ajoute que les mineurs ont été arrêtés par le biais de sanctions administratives communales (SAC). «La loi dit qu’on ne peut pas arrêter un enfant sans en avertir ses parents, sans la présence d’un avocat, et cela tombe avec les SAC», continue Aimé Schrauwen. «Nous risquons d’avoir une seconde vague du virus à l’automne, dans les 6 mois, et nous voulons qu’il y ait d’ici là une clarification des règles, sur ce qui peut ou non être fait. Nous voulons que les sanctions administratives communales (SAC) disparaissent, car en 2013 on nous avait promis qu’elles ne viseraient que des infractions mineures et aujourd’hui elles ont servi à contenir la population. Avec le confinement, les sanctions se faisaient sans règles clairement établies et sans juge, juste avec la police». Il avance que les jeunes ont aussi été particulièrement visés par les SAC lors du confinement.

Nous risquons d’avoir une seconde vague du virus à l’automne, et nous voulons qu’il y ait d’ici là une clarification des règles.

BYAR condamne par ailleurs avec force les casseurs et appelle à ce qu’ils soient poursuivis. «Nous voulons que cette violence, l’anxiété et la peur disparaissent de la société, sans quoi cela a des conséquences sur les minorités», conclut M. Schrauwen.