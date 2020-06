Le débrief du jour: Douche froide chez Swissport | Le Roi en visite à Wavre | Montanier au Standard

1.500 licenciements chez Swissport, le Roi Philippe en visite au marché de Wavre, le Standard de Liège a dévoilé le nom de son nouveau coach: voici ce qui a fait l’actualité, entre autres, de ce mercredi 10 juin 2020.

1. Pas de reprise d’activités pour Swissport Belgique

Les curateurs ont annoncé aux syndicats que les activités de Swissport ne reprendront pas, ont confirmé mercredi CSC-ACV et FGTB-ABVV à la VRT. Près de 1 500 personnes seront licenciées.

2. Le Roi à Wavre pour soutenir les maraîchers et l’horeca

Ce mercredi matin, le roi Philippe s’est rendu sur le marché de Wavre pour afficher son soutien aux maraîchers et au secteur Horeca. Il en aura profité pour faire quelques achats aussi.

3. Masques de la Défense: un danger pour la santé publique

Les 15 millions de masques réutilisables fournis par la société luxembourgeoise Avrox ne respectent pas les recommandations officielles de lavage, qu’elles soient belges ou internationales, écrit ce mercredi «Le Soir».

4. Un peu de Tomorrowland à Durbuy

Ce mercredi matin, Bart Maerten et Marc Coucke, propriétaires de La Petite Merveille et Adventure Valley, et Joris Beckers du DreamVille, camping le plus luxueux du festival Tomorrowland, ont communiqué, à Durbuy, sur un projet qui va être mis en place du 3 juillet au 31 août.

5. Montanier succède à MPH au Standard

Le Français Philippe Montanier est le nouvel entraîneur du Standard, a annoncé le club liégeois ce mercredi matin, sans préciser la durée du contrat signé par le technicien français de 55 ans.