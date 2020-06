432 paquets de cigarettes volés pour les revendre au centre Fedasil de Mouscron

Un réfugié géorgien du centre Fedasil de Mouscronest actuellement incarcéré pour une vaste série de vols.

Etonnante affaire traitée dans un tribunal de Flandre occidental en ce début de semaine apprend-on auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws: Tengizi J., Géorgien de 44 ans, est actuellement emprisonné.

On lui attribue en effet 19 vols à l’étalage, précisément un nombre très impressionnant de paquets de cigarettes et six bouteilles de spiritueux.

L’individu risque jusqu’à deux ans de prison et une amende de 1 200€.

Le 3 janvier dernier, il est pris sur le fait en train de voler pas moins de 49 paquets en les dissimulant dans ses vêtements.

Une enquête permettra de lui attribuer le vol de plus de 400 paquets dans des commerces de Roulers, Courtrai, Gand, Tielt, Herent, Wevelgem, Lievegem et Affligem! Valeur de son butin établi par les enquêteurs: 3 881€.

Nos confrères précisent que «il a échangé les cigarettes et alcools volés avec d’autres demandeurs d’asile du centre mouscronnois où il était hébergé contre de la nourriture et des boissons.

Son avocat a demandé au juge de prononcer la période de détention provisoire comme une peine de prison effective».

Jugement le 22 juin.