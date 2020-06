Une offre TV bouscule VOO et Proximus: 12 chaînes contre 9,95€

Télésat délaisse le satellite pour proposer deux abonnements exclusivement centrés sur la TV par Internet.

12 chaînes contre 9,95€ par mois ou 20 contre 14,95€. Les deux nouveaux abonnements TV de Télésat se libèrent de l’antenne satellite et de tout autre produit annexe. Les deux formules App TV comprennent exclusivement la télévision digitale par Internet.

Adieu le décodeur, la parabole ou encore la «box». Pour regarder la télévision linéaire via App TV Light (9,95€ par mois) et App TV Basic (14,95€ par mois), il suffit de se connecter au réseau Wi-Fi de votre choix avec l’application Télésat Live TV pour iPhone, Android et Smart TV. Il est aussi possible de regarder les chaînes en direct via le navigateur de l’ordinateur.

Voici les 12 chaînes disponibles avec App TV Light (9,95€ par mois): La Une, La Deux, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Kidz RTL, Plug RTL, TF1, France 2, MTV, Al Jazeera, Bloomberg.

Voici les 20 chaînes disponibles avec App TV Basic: La Une, La Deux, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Kidz RTL, Plug RTL, TF1, France 2, MTV, Al Jazeera, Bloomberg, Love Nature, MTV Music 24, VH1, VH1 Classic, Hustler TV, Een, Canvas, Ketnet.

Parmi les absences notables: des chaînes du groupe France Télévisions comme France 3, France 4 et France 5.

Abonnements nomades

Jusqu’ici coincé dans la niche de la parabole, Télésat essaie de s’ouvrir de nouveaux horizons en misant sur le caractère nomade de ses deux nouveaux abonnements.

Concrètement, vous pouvez profiter des programmes La Une ou de RTL TVI en direct sur votre smartphone depuis votre maison ou le Wi-Fi de votre résidence secondaire en Ardennes.

Certes, cette lecture nomade est disponible chez les concurrents Proximus, VOO et Orange notamment. L’application Orange TV permet par exemple à l’abonné Internet et TV digitale de consulter librement 13 chaînes en Belgique et en Europe à condition d’être connecté en Wi-Fi ou en 3G/4G.

Ce qui distingue App TV de Télésat, c’est la possibilité de s’abonner à la TV par Internet et strictement rien d’autre, la toute petite sélection de chaînes permettant de réduire l’addition.

À titre de comparaison, Solo TV chez VOO coûte 32,95€ par mois pour 70 chaînes auxquelles il est possible d’accéder en Wi-Fi ou 3G/4G via l’application (iPhone, Android) VOOmotion.