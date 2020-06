VIDÉO | Un Belge évite un sanglier grâce à sa Tesla et fait réagir Elon Musk en personne

Après que la vidéo d’un Belge évitant de justesse un sanglier sur la route grâce au pilote automatique de sa Tesla soit devenue virale, le boss de la marque de voitures électriques a lui même tenu à réagir.

Avec environ 40 accidents de gibiers recensés chaque année en Belgique, se retrouver nez à nez avec un sanglier sur la chaussée n’est pas un bon signe. Kenneth Van Hoesen a failli connaître cette mésaventure mais il a échappé au pire grâce à... sa Tesla.

Alors que ce boulanger flamand se rendait au travail vers 4h du matin, les caméras intégrées dans sa voiture ont repéré un sanglier sur la route et le système de pilotage automatique que possède son véhicule lui a permis d’éviter l’obstacle.

Une embardée miraculeuse immortalisée en vidéo et dont les images sont devenues virales avec plus de 855.000 vues. Au point que Elon Musk en personne, a réagi sur les réseaux sociaux.

Autopilot prime directive is: don’t crash. What seems fast to humans is slow to a computer. 360 degree low light vision & sonar, plus forward radar enable to be superhuman. Upcoming software upgrades will increasingly show the potential.