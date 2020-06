L’Autriche lève les contrôles avec 31 pays dont la Belgique, pas la Suède ni l’Espagne

L’Autriche va rouvrir le 16 juin sa frontière avec l’Italie fermée depuis le mois de mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement qui va également lever les contrôles avec la plupart des autres pays de l’UE dont la Belgique, mais pas la Suède et l’Espagne.

«Oui, nous ouvrons la frontière. Oui, voyager en Italie, en Grèce, en Croatie par exemple sera possible», a déclaré lors d’une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Vienne a établi une liste de 31 pays avec lesquels la liberté de voyage va être rétablie à cette même date. La Belgique en fait partie, selon la presse autrichienne. La Suède, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni en sont exclus. Pour ces pays, un test de dépistage négatif au Covid-19 ou un isolement de quatorze jours continuera d’être exigé.

«Si on regarde la courbe des infections pour 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, on voit une grosse exception, c’est la Suède (...). C’est surprenant et c’est assez triste, parce que j’aurais bien aimé que cette façon sympathique de gérer une crise sanitaire soit couronnée de succès, malheureusement ce n’est pas le cas», a affirmé le ministre de la Santé Rudolf Anschober lors de cette conférence de presse.

L’Autriche avait été le premier pays de l’UE à annoncer, le 10 mars, la suspension de la liberté de circulation avec l’Italie voisine, qui fut l’un des foyers de l’épidémie de nouveau coronavirus en Europe.

Depuis que Rome avait rétabli la liberté de circulation avec le reste des Etats européens, le 3 juin, le pays réclamait la réciprocité à ses voisins qui n’avaient pas annoncé de date de réouverture, comme l’Autriche.

La traversée entre l’Autriche et l’Italie, au niveau du col du Brenner, dans le Tyrol, est un axe important de circulation entre le nord et le sud de l’Europe.

Le gouvernement autrichien a salué «le très gros travail» réalisé par les Italiens pour endiguer l’épidémie, attesté par le net recul constaté depuis le début du mois, selon Vienne. L’Autriche maintient cependant un «avertissement» pour les voyages vers la province italienne de Lombardie, avec laquelle les liaisons aériennes ne reprendront pas dans l’immédiat.