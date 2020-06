Hollerbach commente son départ: «Dommage que je ne puisse pas poursuivre mon travail»

Remercié par Mouscron, Hollerbach regrette forcément la fin de l’aventure.

C’est donc ce matin, sur le coup de 10 heures, que Mouscron a officiellement annoncé le départ de Bernd Hollerbach. Un départ qui était dans l’air depuis quelques jours puisque la direction de Lille souhaite placer un de ses fidèles serviteurs à la tête du noyau hurlu. Il s’agit, comme précisé le 30 mai dernier dans nos pages, de Fernando Da Cruz, déjà passé par le Canonnier, et qui sera confirmé comme T1 de l’Excel dans les prochains jours.

Démis de ses fonctions, après un bilan plus qu’honorable comme mentor des frontaliers (25 matches: 9 victoires, 9 partages et 7 défaites), Hollerbach a tenu à s’exprimer concernant cette décision.

«On savait depuis longtemps que le club était sous pression financière et la crise du coronavirus a ensuite accru le problème, commente le tacticien de 50 ans. Même lorsque j’ai commencé, nous avions le plus petit budget de la ligue. Grâce à notre force combinée, nous avons profité de la situation et avons été très bons sur le plan sportif jusqu’à la fin de la saison. Mouscron avait des exigences de licence importantes avant la saison à venir, ce qui aurait évidemment eu un impact sur les budgets pour le staff et les joueurs. C’est dommage que je ne puisse pas continuer mon travail avec succès. J’aimais travailler en Belgique et j’y reprendrais un emploi à tout moment.»