Retrait d’un buste de Léopold II à l’UMons: le débat fait rage

Suite à une pétition, un buste de Léopold II a été retiré d’un local de la faculté Warocqué à l’UMons. La décision a suscité de nombreux commentaires, dont certains critiques envers l’institution

C’est donc «dans un souci d’apaisement» que les autorités universitaires ont décidé de retirer le buste de Léopold II d’un local (inaccessible au public) de la faculté d’Économie et de Gestion pour le ranger dans ses réserves. Mais au vu des réactions qu’a suscitées ce geste, l’objectif a été manqué. Depuis lundi, 430 commentaires ont été publiés à la suite de la publication sur le compte officiel de l’UMons.

Des réactions qui approuvent majoritairement le geste posé par les autorités académiques, mais que beaucoup désapprouvent également, sans pour autant faire montre de racisme primaire.

«Voilà une décision bien lamentable, estime par exemple Charles. Plutôt que d’affronter l’Histoire et le débat, les Autorités académiques n’ont rien trouvé de mieux que de cacher le buste de Léopold II! À l’image de la bêtise et de la lâcheté qui règne lorsqu’il faut affronter la responsabilité du colonialisme et de ses prolongements. Nous voilà revenus au déboulonnage des statues et aux têtes fracassées des dieux païens.»

Militantisme émotionnel vs rigueur académique

Rémi pour sa part estime «triste qu’une université, au lieu de vouloir enseigner l’histoire, la cache», rejoint par Valentin pour qui ce geste est «inacceptable et indigne d’une université, haut lieu du savoir et du débat intellectuel. Je me pose des questions sur l’intrusion du militantisme émotionnel sur la rigueur académique et scientifique pourtant imposée à tous les étudiants.»

Céline de son côté avertit: «si le déboulonnage des statues ne s’associe à aucune action d’éducation, d’adaptation des cours d’histoire pour parler de ce qui s’est passé sous le règne de Léopold II, alors déboulonner les statues, ça ne sert à rien, c’est cacher les crasses sous le tapis parce que ça dérange.»

On n’a jamais autant parlé de Léopold II

Pour Gabriele par contre, «Enlever le buste de Léopold II, ce n’est pas «cacher» l’histoire, ni la nier. […] Au final on a également l’impression que […] cet incident fait que les gens apprennent plus sur Léopold II maintenant qu’ils ne l’ont jamais vu dans le cursus scolaire.» Et de rappeler que la fonction première d’une statue, c’est de glorifier et non d’éduquer…

On l’aura compris, le débat fait rage et ne semble pas près de s’éteindre. Contactée, l’Université de Mons n’a pas souhaité s’exprimer plus qu’elle ne l’a déjà fait sur le sujet. Mais elle promet de revenir sur la question: «une conférence sur le sujet du colonialisme sera organisée en fin d’année en nos murs afin que l’UMons puisse pleinement jouer, dans un climat que nous espérons plus serein, son rôle éducatif et d’éveil des consciences.»