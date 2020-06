La féerie de Tomorrowland va s’inviter tout l’été à Durbuy

Ce mercredi matin, Bart Maerten et Marc Coucke, propriétaires de La Petite Merveille et Adventure Valley, et Joris Beckers du DreamVille, camping le plus luxueux du festival Tomorrowland, ont communiqué, à Durbuy, sur un projet qui va être mis en place du 3 juillet au 31 août.

Quel est ce projet ? Sur le désormais ancien golf de Durbuy, les trois entreprises vont créer le Green Fields Durbuy: un camping de luxe dans un endroit unique, imprégné d’un soupçon de Tomorrowland.

DreamVille vient avec ses accommodations: 8 types de logement, de la tente plus classique aux plus luxueuses.

Pour la nourriture, plusieurs concepts selon les budgets seront également disponibles, en partenariat avec Wout Bru, le chef du Sanglier des Ardennes.

De nombreuses animations seront mises en place, notamment une piscine.

Réservation ce soir à partir de 18 h, à partir de 180€. Avec un maximum de 400 personnes sur le site, qui sera ouvert du 3 juillet au 31 août.

Le golf de Durbuy va rouvrir le 1er juillet et s’intégrer au milieu du glamping.

Plus d’informations dans l’Avenir Luxembourg de ce jeudi 11 juin.