Le recyparc de Soignies fermera le 20 juin pour ses travaux d’extension

L’intercommunale Hygea procédera prochainement au renouvellement complet du recyparc de Soignies. Une structure provisoire sera mise en place le temps des travaux.

Les travaux de rénovation et d’extension du recyparc de Soignies débuteront à la fin du mois de juin. L’opération consistera en l’augmentation de la capacité d’accueil et l’amélioration de la mobilité à l’intérieur et autour du parc.

En conséquence, le recyparc fermera ses portes le 20 juin à 18 h. Une infrastructure provisoire sera mise à la disposition des citoyens à proximité du recyparc dès le 23 juin et pendant toute la durée des travaux.

Le projet de rénovation est mené en collaboration avec la ville de Soignies et s’inscrit dans le cadre du plan de redynamisation des recyparcs de l’intercommunale. La durée des travaux est estimée à 230 jours ouvrables, soit environ un an.

Le montant total des travaux est estimé à 1 785 000 euros (HTVA) dont 820 000 euros seront subsidiés par la Région wallonne.

Un espace récup’

L’augmentation de la capacité d’accueil permettra de passer de 21 types de déchets collectés à 26 et de 15 à 22 conteneurs. La surface du recyparc sera également étendue. Le nouveau recyparc sera équipé d’un espace réservé à la collecte de biens réutilisables. Le nouveau local des préposés sera agrandi et mieux équipé: il disposera notamment d’un espace repas adapté et permettra l’accueil de personnel féminin.

L’intercommunale a précisé qu’en 2019, près de 105 000 tonnes de déchets ont été collectées via ses 22 recyparcs, qui ont accueilli près de 767 000 visiteurs.

«Face à ce succès et aux diverses évolutions du secteur de la valorisation et du recyclage des déchets, il s’est rapidement avéré nécessaire d’augmenter la capacité d’accueil en procédant notamment à des extensions de sites existants», ont indiqué les instances d’Hygea.

Un programme de redynamisation des installations subsidié par la Région wallonne a ainsi été lancé en 2016. Il est prévu que 8 recyparcs subiront d’importants travaux de renouvellement, 12 recyparcs seront rénovés et un nouveau recyparc sera construit à Quévy. Le recyparc de Frameries a été totalement renouvelé en 2018.