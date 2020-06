350.000 chercheurs, 4 morts: le trésor de Forrest Fenn a été trouvé aux États-Unis

Un coffre rempli de pépites d’or et de pierres précieuses, caché il y a dix ans par un millionnaire dans les montagnes Rocheuses de l’Ouest américain, a finalement été trouvé au terme d’une quête qui a obsédé des milliers de passionnés, parfois au péril de leur vie.

«Le trésor a été trouvé», a annoncé dans un blog spécialisé Forrest Fenn, un riche marchand d’art de l’État du Nouveau-Mexique qui avait caché en 2010 la fabuleuse cassette d’une vingtaine de kilos.

Le millionnaire avait rédigé un poème alambiqué qui, joint à une carte, devait permettre de localiser le trésor. Une énigme qui a tenaillé certains Américains au-delà du raisonnable.

Le coffre «se trouvait sous la voûte étoilée, dans la végétation forestière luxuriante des montagnes Rocheuses, et n’avait pas bougé de l’endroit où je l’avais dissimulé il y a plus de dix ans», a écrit M. Fenn dans ce communiqué publié ce week-end.

«J’ignore qui l’a trouvé, mais le poème dans mon livre l’a guidé», a précisé l’homme âgé de 89 ans.

