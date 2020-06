Rendeux: les mesures de soutien suite au Covid-19 dévoilées

Albert Cornet et Carole Raskin (min.) ont présenté certaines mesures, fruits d’un travail majorité-minorité. J.-M.B.

Elles avaient été évoquées lors des derniers conseils. Elles ont été détaillées ce mardi soir au conseil communal de Rendeux.

«Elles?», ce sont les mesures de soutien et de relance prises dans le cadre de la crise sanitaire. Des mesures qui sont le fruit du travail d’une commission composée de membres autant de la majorité que de la minorité. Sans surprise, elles ont été adoptées à l’unanimité. Et présentées autant par le bourgmestre Cédric Lerusse, par l’échevin Louis-Philippe Collin que par les conseillers de la minorité Carole Raskin et Albert Cornet.

«Certes, nous ne sommes pas en mesure de compenser le manque à gagner de chacun. Nous en sommes conscients. Mais ces mesures ont pour objectif d’aider nos concitoyens et de stimuler la consommation locale», précise le mayeur. Parmi ces mesures, la taxe sur les hébergements touristiques est réduite de 50%.

Une prime de 500€ est octroyée aux établissements Horeca pour leur permettre de s’adapter aux mesures sanitaires. Un chèque commerce de 20€, lui, est alloué à chaque habitant de la commune, un autre de 40€ sera accordé par seconde résidence.

Par ailleurs, des aides en nature comme la fourniture de masques, gel,…aux commerçants, comités ont également été votées. L’impact budgétaire de ces dispositions est de l’ordre de 15 000€.

