Hollerbach et l’Excel Mouscron, c’est bel et bien terminé!

Neuf victoires, neuf partages et sept défaites pour Hollerbach à la tête de l’Excel. Un bilan plus qu’honorable. Photo News

Fin de parcours confirmé pour l’entraîneur allemand.

Comme nous le révélions dans nos éditions du samedi 30 mai dernier, Bernd Hollerbach n’entrait plus dans les plans de la direction pour la saison prochaine. Bien que le rachat de l’Excel, par Lille, ne soit encore acté, c’est ce dernier qui a changé la donne pour le tacticien allemand. La direction du LOSC voulait en effet placer un de ses hommes de main à la tête du noyau hurlu. L’arrivée de Fernando Da Cruz devrait d’ailleurs être officialisée très prochainement.

En attendant, le club hurlu a acté ce matin le départ du coach de 50 ans qui peut quitter le Canonnier par la grande porte après le travail qu’il y a réalisé. Les joueurs sont d’ailleurs unanimes lorsqu’on évoque le mandat de Hollerbach aux commandes des frontaliers.

«Bernd Hollerbach qui possédait encore une année de contrat avec l’Excel Mouscron ne sera plus l’entraîneur du club à la reprise des entraînements, indique le communiqué du club hennuyer. Dans le cadre du budget de transition présenté à la CBAS, les dirigeants mouscronnois ont dû réduire drastiquement les dépenses, notamment au niveau de l’entraîneur et de son staff. Ils n’étaient donc plus en mesure de proposer les mêmes conditions à Hollerbach.»

Ses adjoints, Dennis Schmitt et Lamine Cissé, la «Team manager», Maria Wallenborn, le préparateur physique, Alfred Ntiamoah, et le conseiller sportif, Rudi Vata, quittent également la cité des Hurlus.