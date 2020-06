Les nouveaux joueurs ne seront pas qualifiés pour les finales de Coupe et de D1B

La FIFA, Fédération internationale de football, aurait précisé à la Pro League que seuls les joueurs qualifiés lors de la défunte saison pourront disputer les finales de Coupe de Belgique et de D1B, reportées début août en raison de la pandémie de Covid-19. Sporza l'a annoncé mardi soir.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'Antwerp, finaliste de la Coupe contre le Club de Bruges, et Oud-Heverlee Louvain, toujours en lice pour la montée malgré une défaite 1-0 au Beerschot à l'aller. En effet, les deux clubs comptent bon nombre de joueurs qui arrivent en fin de contrat.

Fin mai, l'Union belge de football (URBSFA) avait annoncé modifier son règlement pour permettre aux nouveaux joueurs de disputer ces deux matches. En désaccord avec cette décision, le Beerschot avait décidé de se porter devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport mais la CBAS ne semble plus devoir se prononcer après la prise de position de la FIFA.

La finale de la Coupe entre Brugeois et Anversois est prévue le 1er août, à la veille du match décisif pour le titre et la montée en D1A entre l'OHL et le Beerschot.